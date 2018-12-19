"DÜĞMESİNİ AÇARAK EŞİMDEN ŞARKI İSTERDİ"

Nilgün Belgün, yıllar önce eşi tarafından aldatıldığını şöyle anlattı: Turnedeydim, ama bir şey hissediyordum. Biz bir gruptuk. Grubumuzdaki kadın da evliydi ve ben halinden tavrından bir şeyler hissediyordum ama konduramıyordum.