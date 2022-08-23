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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Nilgün Belgün, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"SÜRPRİZLERİM OLACAK"

Basın mensupları ile ayak üstü sohbet eden Belgün, "Tek kişilik gösterimde 10. senemi doldurdum. 10. yıla özel sürprizlerim olacak. İlk kez bir kadın komedyen 10 senedir tek başına bir gösteri yapıyor. Bu yüzden gururlu ve mutluyum." dedi.

"BOLCA ÇALIŞIYORUM"

Yeni projelerinden de bahseden Nilgün Belgün, "Şafak Sezer ile beraber 'Kutsal Damacana' filminin devamını çekiyoruz. Bolca çalışıyorum, daha ne olsun?" açıklamasını yaptı. Belgün, açıklamalarının ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.