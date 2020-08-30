Büyük Zafer'in 98'inci yıldönümü kutlamaları için TRT Haber'de, Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'den özel yayın yapıldı. 4 saat kesintisiz yapılan yayının ardından sıcak havanın etkisiyle TRT Haber'in tecrübeli ismi Nilgün Balkaç baygınlık geçirdi.

Özel yayın sahada devam ederken, “Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz, burada sıcak bir hava var” dedikten sonra fenalaşan Nilgün Balkaç, kendinden geçti.

Balkaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NİLGÜN BALKAÇ KİMDİR?

Nilgün Balkaç 1969'da Ankara'da doğdu. Ankara Koleji'nde okuyan Nilgün Balkaç, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Nilgün Balkaç gazeteciliğe 1987'de TRT'de adım attı. Önceleri yabancı filmleri Türkçeye çevirme işinde, daha sonra TRT'de hava durumu sunmaya başladı. Daha sonra da ATV Ankara Bürosu'nda görev aldı. 10 yılı aşkın ATV Ankara Bürosu'nda çalıştıktan sonra Ali Kırca ile birlikte Star TV'ye transfer oldu. Kısa bir süre Star TV'de görev aldı.

Nilgün Balkaç, Eylül 2003'te ise NTV'nin Ankara bürosunda parlamento muhabiri olarak çalışmaya başladı. 10 yıl süreyle de NTV'de çalışan ve Ankara Temsilciliği görevini yürüten Balkaç, Taksim Gezi Olayları'nın ardından kanalla Temmuz 2013'te yollarını ayırdı.

Temmuz 2013'te Habertürk TV Ankara Temsilcisi olan Balkaç gündeme damga vuran birçok özel haber ve röportaja imza attı. Nilgün Balkaç, 2017 Şubat ayında TRT Haber ile anlaştı.