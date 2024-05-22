Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Nijeryalı peruk ustası 'en geniş peruk'la Guinness rekoru kırdı

        Nijeryalı peruk ustası 'en geniş peruk'la Guinness rekoru kırdı

        Guinness Dünya Rekorları (GWR), Nijeryalı kadın peruk ustası Helen Williams'ı 'en geniş peruk yapma' rekorunun sahibi ilan etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Peruğuyla Guinness rekoru kırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta yaşayan 31 yaşındaki Williams'ın 3,65 metre genişliğindeki peruğu üreterek yeni rekor kırdığı belirtildi.

        Açıklamada, Williams'ın peruğu hazırlamak için 800'den fazla saç demeti kullandığı ve 2 bin 719 dolar harcadığı kaydedildi.

        Williams'ın hazırladığı peruğun Mini Cooper uzunluğundan daha fazla olduğu belirtilen açıklamada, "Ölçek için, bir Mini Cooper 3,63 metre uzunluğundadır. Williams, şubat ayında çalışmaya başladı ve çalışmayı tamamlaması bir aydan biraz fazla sürdü" ifadeleri kullanıldı.

        Nijerya'da bu alanda 8 yıldır profesyonel çalışan ve daha önce 'en uzun peruk yapma' ve aynı zamanda 90 saç tokası ile '30 saniye içinde bir perukta en fazla saç tokası' rekorunu elinde bulunduran Williams, üçüncü kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #en geniş peruk yapma
        #Guinness Dünya Rekorları
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        Habertürk Anasayfa