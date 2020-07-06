Ulusal basındaki haberlere göre, Benue eyaletindeki Benue Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan tekne aşırı yük nedeniyle battı.

Kazada, 21 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişiden haber alınamıyor.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin kurtarıldığını belirtti. Anene, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Teknede toplamda kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AA'nın haberine göre; Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.