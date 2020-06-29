Nijerya'da Boko Haram saldırısında ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Nijerya Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF) üyesi Umar Ajari, cumartesi günü Boko Haram'ın Borno eyaletinin Maiduguri kentinden Damboa'ya giden yolculara eşlik eden askeri araca düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 9'dan 15'e çıktığını bildirdi.

Ajari, hayatını kaybedenlerinin CJTF'in komutanı Mala Mintar ve 14 askerin olduğunu kaydetti.

Nijerya ordusundan olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

-bashal