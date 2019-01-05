Nihat Zeybekci AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak gösterildi. Nihat Zeybekci'yi kamuoyu birçok üst görevle tanıyor. Daha önce de belediye başkanlığı, milletvekilliği ve ekonomi bakanlığı görevlerini yapan Nihat Zeybekci'nin hayatından detaylar merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılarıyla AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci...

NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

1 Ocak 1961 tarihinde Denizli’nin Tavas İlçesi Pınarlar Beldesi’nde dünyaya gelen Nihat Zeybekci, Fatma ve Şükrü Zeybekci çiftinin beşinci ve son çocuğudur.

Tütün işçiliğiyle geçimini sağlayan bir ailenin çocuğu olarak küçük yaşta çalışma hayatıyla tanışan Nihat Zeybekci, ilk ve ortaokulu Tavas’ta; liseyi ise parasız yatılı sınavlarında sağladığı başarıyla Kütahya’da okumuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Üniversite’de okuduğu süre boyunca bir dış ticaret şirketinde çalışarak, daha mezun olmadan alanıyla ilgili deneyim kazanmıştır. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır.

Profesyonel iş yaşamına İstanbul’da özel sektörde başlayan Zeybekci, Denizli’de bir tekstil firmasının ihracat müdürlüğü yapmış; 1994 yılında ise kendi işini, Turkuaz Tekstil’i kurmuştur. Politikaya atılmadan önce iş adamı ve sanayici kimlikleriyle sektörü yakından tanıma fırsatı bulmuştur.

Zeybekci, Denizli Platform Sözcülüğünde, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliğinde bulunmuş: İki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürütmüştür. 2004-2011 tarihleri arasında Denizli Belediye Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı; 2005-2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yapmıştır. 2009-2012 yılları arasında ise Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2011 yılında milletvekili olarak Ankara’da çalışmaya başlamıştır. 2011 genel seçimlerinde birinci sıradan Ak Parti Denizli Milletvekili seçilen Zeybekci, Ak Parti MKYK üyesidir. TBMM Enerji Komisyonu Başkanlığı da yapmıştır. Son kabine değişikliğinin yapıldığı 26 Aralık 2013 tarihinde ise Ekonomi Bakanı olmuştur. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

4 çocuk babası olan Nihat Zeybekci, Ayşen Zeybekci ile evlidir.