Nihat Doğan'ın eşinden boşanma açıklaması
İki yıl önce evlenen Nihat Doğan ile İranlı eşi Arzu Doğan boşanma kararı aldı. Arzu Doğan, basına yansıyan haberlerden sonra konuyla ilgili açıklama yaptı
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Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022'nin Ağustos ayında evlenmiş, çift kısa bir süre sonra da oğulları Badıkan'a kavuşmuştu.
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Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Evleri ayıran çift, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.
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Basına yansıyan haberlerin ardından Arzu Doğan açıklama yaptı.
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Arzu Doğan; "Evet, doğru. Nihat Doğan ile boşanıyoruz ve nedeni hakkında açıklama yapmak istemiyorum. Aramızdaki hikâye sonlandı. Herkesin yolu açık olsun" dedi.
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'KLİP KRİZİ' İDDİASI
Nihat Doğan ve eşi geçtiğimiz aylarda da ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Çiftin, Nihat Doğan'ın 'Aman Güzel Yavaş Yürü' klibi nedeniyle kıskançlık krizi yaşadığı iddia edilmişti.
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"SEN BANA ALLAH'IN VERDİĞİ BİR ÖDÜLSÜN"
Şarkıcı, düğün fotoğraflarına; "Sen, bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım" notunu düşmüştü.
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