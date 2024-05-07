"SEN BANA ALLAH'IN VERDİĞİ BİR ÖDÜLSÜN"



Şarkıcı, düğün fotoğraflarına; "Sen, bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım" notunu düşmüştü.