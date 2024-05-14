Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Nihal öldürüldü mü? Polis iz sürüyor

        Nihal öldürüldü mü? Polis iz sürüyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan ve boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar halde fotoğrafı ortaya çıkınca eşi cinayet şüphesi ile tutuklanan işitme engelli Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nihal öldürüldü mü? Polis iz sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla polis ekiplerince, havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce, Babayiğit'in telefonunun en son sinyal verdiği Eminceler ve Belek Mahallesi arasındaki arazi ve Acısu deresi kenarında arama yapıldı.

        HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

        Bölgede kadavra köpekleri ve dron ile arama yapılan çalışmalarda, işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

        Ekiplerin arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp başvurusunda bulunduğu 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'in boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar halde fotoğrafı ortaya çıkınca genç kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Basık, cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı ancak kadının cesedine ulaşılamamıştı. Genç kadının babası, "Tek derdimiz kızımızın bir an önce bulunması. Canlı ya da ölü" açıklamasında bulunmuştu.

        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayıp
        #cinayet
        #Antalya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Habertürk Anasayfa