Nihal öldürüldü mü? Polis iz sürüyor

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Antalya'da ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla polis ekiplerince, havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.

Bu kapsamda ekiplerce, Babayiğit'in telefonunun en son sinyal verdiği Eminceler ve Belek Mahallesi arasındaki arazi ve Acısu deresi kenarında arama yapıldı.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI Bölgede kadavra köpekleri ve dron ile arama yapılan çalışmalarda, işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Ekiplerin arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. NE OLMUŞTU? Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp başvurusunda bulunduğu 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'in boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar halde fotoğrafı ortaya çıkınca genç kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Basık, cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı ancak kadının cesedine ulaşılamamıştı. Genç kadının babası, "Tek derdimiz kızımızın bir an önce bulunması. Canlı ya da ölü" açıklamasında bulunmuştu. Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı Haberi Görüntüle