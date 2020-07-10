Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Hacıbeyli köyünde R.S'ye ait evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 215 kök kenevir ve 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.