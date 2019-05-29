30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, akşam saatlerinde Bayat köyünde meydana geldi. Köy meydanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirlerine tabancalarla ateş etti. Tabancalardan çıkan kurşunların isabet ettiği 10 kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fehim Kıran'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 9 kişi ise ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan durumları ağır olan Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer 7 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Jandarma olayla ilgili 16 kişiyi gözaltına aldı.
KAVGA, TARLA ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKMIŞ
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın iki aile arasındaki tarla anlaşmazlığından çıktığını açıkladı. 8 silahın ele geçirildiği belirtilen Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Niğde ili Bor ilçesi Bayat köyünde bugün saat 18:30 sularında tarla konusundan kaynaklı bir sebeple, iki grup aile arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, şu an itibari ile 3 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştır. Şuan itibari ile 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçmiştir. Soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir. Olay yerinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız, olay yeri incelemelerini tamamlamıştır. 2 Cumhuriyet Savcımız tarafından ölü muayene ve otopsi işlemleri yapılmaktadır."
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