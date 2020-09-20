İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, araçtaki Emir Yalçın, Atakan Kurt (18) ve Muhammet Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Kenan Adıyaman (18) ve Mükerrem Tekin (22) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ölenlerin cenazesi, savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı.