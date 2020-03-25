Niğde'de firari hükümlü piknik yaparken yakalandı

AA

Niğde'de hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, piknik yaparken yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cinayet ve basit yaralama suçundan hakkında 25 yıl kesinlemiş hapis cezası bulunan Cengiz Erdoğdu'nun Gümüşler Barajı kenarında piknik yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan Erdoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Erdoğdu hakkında, başka suçtan Niğde 1. Asliye Ceza Mahkemesince yakalama kararı olduğu da belirtildi.