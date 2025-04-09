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        Haberler Gündem Güncel Niğde'de 10 yeni patates geliştirildi | Son dakika haberleri

        Patates Araştırma Enstitüsü 10 yeni patates çeşidi geliştirdi

        Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2005 yılından beri yürüttüğü ıslah çalışmaları sonucu 10 farklı yerli ve milli patates çeşidini ülke tarımına kazandırdı. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, "Enstitümüz, geliştirdiği çeşitlerden 8 tanesini de ülkemizde bir ilk olarak özel sektöre devretti" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:05
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        Niğde'de 10 yeni patates geliştirildi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ıslah çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı.

        Son yıllarda altyapı yatırımları yaparak Ar-Ge kompleksi, doku kültürü, ıslah genetiği, patates hastalıkları laboratuvarı ve seralar üzerinde çalıştıklarını kaydeden Pırlak, "2005 yılından beri yürüttüğümüz ıslah çalışmaları neticesinde 10 adet yerli ve milli patates çeşidini ülke tarımına kazandırdık. Enstitümüz, geliştirdiği çeşitlerden 8 tanesini de ülkemizde bir ilk olarak özel sektöre devretti. Özel sektöre devredilen yerli ve milli çeşitlerin en yakın zamanda üreticilere ulaşması için ara vermeden ileri kademede tohumluk üretimleri ve sertifikasyon işlemlerini yürütüyoruz" dedi.

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        Uğur Pırlak, "Enstitümüz, halihazırda ıslah ettiği ve tescil ettirdiği yerli ve milli çeşitleri ile geliştirme aşamasında olan yerli ve milli çeşitlerinin süper elit kademedeki tohumluk üretimlerini modern şartlarda ve en verimli şekilde devam etmektedir. Geliştirmiş olduğu yerli ve milli çeşitlerinin ve çeşit adaylarının ileri kademedeki mini yumru üretimlerini havada yani aeroponik sistemle ve suda yani hidroponik sistemle yapmaktadır" diye konuştu.

        Aeroponik ve hidroponik yöntemler hakkında bilgi veren Pırlak, şunları söyledi:

        "Enstitümüz doku kültürü laboratuvarında üretilen viral, bakteriyel ve fungal etmenlere karşı temiz bir başlangıç materyali olan in-vitro bitkiler üretilmekte ve bu bitkilerin kökleri karanlık ve etrafı kapalı bir muhafaza içine alınmakta, yeşil aksamı ise muhafazanın üst kısmında gelecek şekilde yerleştirilmektedir. Bu sistemde kökler karanlık ve kapalı bir ortamda asılı şekilde durur ve belli aralıklarla köklere bitkinin tüm ihtiyacını karşılayan bir besin çözeltisi belirli aralıklarla püskürtülmektedir.

        Bu yöntem ile bitki başına yaklaşık 100-150 mini yumru üretimi sağlanmaktadır. Suda dediğimiz hidroponik yöntemde ise yine enstitümüz doku kültürü laboratuvarında üretilen in-vitro bitkiler, etrafı kapalı ve içinde besin çözeltisinin dolaştığı bir sisteme yerleştirilmektedir. Bu sistemde de bitkinin yeşil aksamı üst kısımda kökleri ise suyun içinde kalacak şekilde yerleştirilmektedir. Bu yöntem ile bitki başına yaklaşık 50-60 mini yumru üretilmektedir.

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        Her iki üretim sisteminde de kontrollü bir biyolojik ve kimyasal kontrol sağlanabilmekte, özellikle viral, bakteriyel ve fungal etmenlere karşı temiz bir mini yumru üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu sistemlerin diğer bir avantajı ise gübre, su ve ilaç gibi girdi kullanımlarında daha optimum ekonomik ve çevreye duyarlı olmasıdır."

        Üretim kapasitesinden de bahseden Pırlak şöyle devam etti:

        "Ülkemizde patates konusunda kamudaki en kapsamlı Ar-Ge merkezi olan Enstitü Müdürlüğü’müzde mini yumru üretim kapasitemizi, bakanlığımız imkanları ile 2 milyon yumru olacak şekilde geliştirdik ve faaliyete geçirdik. Yaptığı projelerle, gerçekleştirdiği çalışmalarla her zaman patates sektörüne rol model olan enstitümüz, patates tohumluğu ile ilgili faaliyet gösteren özel sektör firmalarından talep olması durumunda, sektör için mini yumru üretimi gerçekleştirmeye hazırdır.

        Enstitümüz geliştirdiği yerli ve milli tüm çeşitleri ile ülkemiz patates tarımının geleceği ve sürdürülebilirliğine ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacak yatırımlar gerçekleştirerek, ülkemizin patates tohumluğu ihtiyacının tamamen yerli imkanlarla karşılanması noktasında AR-GE ve üretim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Tüm patates üreticilerimize sertifikalı, iyi kalitede ve yüksek verimli tohumluklar için var gücümüzle çalışıyoruz."

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        #Niğde Haberleri
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