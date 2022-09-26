Niğbolu Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi

Haçlı birlikleri tarafından alınan mağlubiyetin tüm Avrupa’da büyük yankı uyandırmasına ve Macarlar Osmanlı tehdidini daha yakından hissetmesine olanak sağlayan Niğbolu Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı? Niğbolu Savaşı önemi nedir? İşte, tüm ayrıntılar…

Niğbolu Savaşı Kimler Arasında Yapıldı?

Avrupalı tarihçilerin Orta Çağ’ın son büyük Haçlı seferi olarak da değerlendirdiği Niğbolu Savaşı Osmanlı Devleti ile Roma Germen İmparatorluğu, Macaristan, Fransa, Eflak, Lehistan ve Venedik gibi birçok ülkenin askerlerinden meydana gelen Haçlı orduları arasında gerçekleşmiştir.

Peki, 1396 yılında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin kesin zaferiyle sonuçlanan Niğbolu Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı? İslam dünyasında da büyük bir yankı uyandıran Niğbolu Savaşı esnasında Osmanlı Devleti padişahı Yıldırım Bayezid’dir. Aynı zamanda Yıldırım Bayezid’e, burada elde ettiği askeri başarısından dolayı Abbasi halifesi tarafından Sultan-ı İklim-i Rum (Anadolu Ülkesinin Sultanı) unvanı verilmiştir.

Savaşın gelişiminden kısaca bahsedilecek olursa; Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda sürdürdüğü ilerleme bu savaşın ana sebeplerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yıldırım Bayezid tarafından 1394 yılında başlatılan Balkanlar’daki fetih hareketleri Silistre ve Niğbolu’nun Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle sonuçlanmış ve bu durum Macar Krallığı’nı tedirgin etmiştir.

Gerek Macarların kendisini tehdit altında hissetmesi gerekse de aynı dönemde İstanbul’un kuşatma altında olması Batı dünyasını harekete geçirmiş ve Osmanlı Devleti’ne karşı bir Haçlı ordusu kurulması ihtiyacını ortaya koymuştur.

Macar Kralı Sigismund’un talebiyle oluşturulan ve Roma Germen, Venedik, Ceneviz, Lehistan, Fransa, Erdel gibi birçok ülkeden askerden meydana gelen 100 bin kişilik Haçlı ordusu; 1396 Temmuz’unda Buda’da buluşmuş ve Osmanlı hâkimiyetinde olan Niğbolu’yu kuşatmıştır. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Yıldırım, İstanbul kuşatmasını kaldırarak büyük bir süratle Niğbolu’ya gelmiş ve iki ordu 25 Eylül 1396 tarihinde karşı karşıya gelmişler ve gerçekleşen savaş Osmanlı Devleti’nin büyük bir zafer kazanmasıyla sona ermiştir.