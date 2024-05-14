Nicolo Zaniolo şoku! Sakatlandı...

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'dan İngiltere Premier League ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Nicolo Zaniolo'nun ayağında mikro kırık tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından oyuncunun bir ay boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Zaniolo'nun EURO 2024'te İtalya formasını sakatlığı sebebiyle giyemeyeceği de aktarıldı.

Sezon başından bu yana Aston Villa forması ile 39 maça çıkan Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşamıştı.