Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        96
        Trabzonspor
        TS
        64
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        56
        Kasımpaşa
        KSM
        53
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        51
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        51
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        48
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Nicolo Zaniolo ameliyat oldu - Galatasaray Haberleri

        Nicolo Zaniolo ameliyat oldu

        Sezonu Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan ve kemiğinde mikro kırık tespit edilen Nicolo Zaniolo bugün ameliyat oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nicolo Zaniolo ameliyat oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo ameliyat oldu.

        Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; 24 yaşındaki İtalyan yıldız, ayağındaki kırık sebebiyle bir operasyon geçirdi.

        Bununla birlikte Zaniolo'nun sezon başında yapılacak kamplarda yer alabileceği belirtildi.

        Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
        'Mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Timur ve Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
        Timur ve Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Habertürk Anasayfa