Nicole Kidman'dan seks sahnesi itirafı: Çekime ara vermek zorunda kaldım
Nicole Kidman, başrolleri Harris Dickinson ve Antonia Banderas ile paylaştığı 'Babygirl' filminin çekimleri sırasında seks sahnelerinde zorlandığını itiraf etti
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Nicole Kidman, başrolde yer aldığı 'Babygirl' filmini çekerken erotik sahnelerde çok zorlandığını ve bir noktada çekime ara vermek zorunda kaldığını itiraf etti.
57 yaşındaki oyuncu, 28 yaşındaki Harris Dickinson ile başrolleri paylaştığı filmde, genç bir stajyere aşık olan güçlü, evli bir şirket patronunu canlandırıyor.
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'Romy' karakterine hayat veren Kidman, The Sun gazetesine verdiği röportajda, filmdeki erotik sahnelerde aşırı tahrik olduğunu itiraf ederken, "Daha fazla orgazm olmamak için çekime ara vermek zorunda kaldım" dedi.
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Kidman, Harris Dickinson ve eşi Jacob rolündeki Antonio Banderas (64) ile sahnelerin genellikle başa çıkılmayacak kadar fazla olduğunu söyledi.
Kidman, "Çekim yaparken, 'Artık orgazm olmak istemiyorum' diye düşündüğüm zamanlar oldu" ifadesini kullandı.
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Ünlü oyuncu, erotik drama türündeki projeyi, kariyerinde daha önce hiç yer almadığı bir alan olduğu için kabul ettiğini söyledi.
'Babygirl', 10 Ocak'ta ABD ve İngiltere'de gösterime girecek. Türkiye'deki gösterim tarihi ise henüz belirsiz.