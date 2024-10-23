Nicole Kidman'dan seks sahnesi itirafı: Çekime ara vermek zorunda kaldım

Ünlü oyuncu, erotik drama türündeki projeyi, kariyerinde daha önce hiç yer almadığı bir alan olduğu için kabul ettiğini söyledi.

'Babygirl', 10 Ocak'ta ABD ve İngiltere'de gösterime girecek. Türkiye'deki gösterim tarihi ise henüz belirsiz.