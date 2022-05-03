Nicolas Cage’in 10 unutulmaz performansı

AY ÇARPMASI (1987)
(Moonstruck)
New York’ta yaşayan İtalyan kökenli bir ailenin kızı olan 37 yaşındaki dul Loretta Castorini (Cher), nişanlısı (Danny Aiello) ile evlilik hazırlıkları yapar. İlk eşini evlendikten 2 yıl sonra kaybeden Loretta, lanetten korktuğu için her şeyi usulüne uygun yapmak ister. Nişanlısı, yıllardır küs olduğu genç erkek kardeşi Ronny’yi (Cage) nikaha çağırma görevini Loretta’ya verir. Loretta, Ronny’nin fırınına gittiğinde karşısında kaba ve maço görünümünün altında aşırı duygusal ve çekici bir erkek bulur… Stüdyonun karşı çıkmasına rağmen Cher, Ronny rolünde Nicolas Cage’den daha iyi bir seçim olmayacağına inanıyordu. Film gösterime girdiğinde haklı olduğu ortaya çıktı. ‘Raising Arizona’nın başarısının da etkisiyle Cage, yıldız gibi parladı. Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide romantik komedi olduğu için filmde oynamak istemediğini ama menajeri ve Cher’in ısrarlarıyla rolü kabul ettiğini itiraf etti.
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