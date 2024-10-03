Nicolas Cage'in canlı aksiyon dizisi Spider-Man Noir'den ilk set kareleri
Nicolas Cage'in yeni aksiyon dizisi Spider Man-Noir'in ilk set fotoğrafları paylaşıldı
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Nicolas Cage, orijinal animasyon yapımından uyarlama yeni aksiyon dizisi 'Spider Man-Noir'in çekimlerine başladı. 60 yaşındaki Oscar'lı oyuncunun, yeni dizisinin Los Angeles'taki setinden fotoğraflar paylaşıldı.
Nicolas Cage'in başrolde yer aldığı dizi, 1930'ların New York'unda, şehrin tek süper kahramanı olarak geçmiş hayatıyla boğuşmak zorunda kalan, yaşlanan ve şansı yaver gitmeyen bir özel dedektifin hikâyesini anlatıyor.
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'Spider Man-Noir', Nicolas Cage'in 'Spider - Man' ile ilgili ilk çalışması değil. ABD'li ünlü yıldız, daha önce 'Örümcek Adam: Örümcek Evreninde' (Spider-Man: Into the Spider-Verse) adlı animasyon filminde başrolü seslendirmişti.
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Dijital platformda yayınlanacak yeni dizide Nicolas Cage'in yanı sıra kadroda Lamorne Morris, Brendan Gleeson ve Li Jun Li yer alıyor.
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TEK FİLMİNİ ÖNERMİŞTİ
Leaving Las Vegas'daki 'Ben Sanderson' karakteriyle 1996'da Oscar ödülü kazanan, kariyeri boyunca 120 civarı filme imza atan Nicolas Cage, bir süre önce The New Yorker'a verdiği röportajda; "Tek bir filminizi tavsiye etmeniz gerekseydi, bu hangi filmi olurdu?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelmişti.
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1983 yapımı 'Valley Girl'de çıkış yaptığı başrolden bu yana aralarında 'Yüz Yüze', 'Melekler Şehri', 'Savaş Tanrısı' ve '60 Saniye' gibi önemli yapımların da olduğu yaklaşık 120 filmde yer alan Nicolas Cage, 2021 yapımı draması 'Pig'i önermişti.
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Nicolas Cage, bir zamanlar ünlü bir şef olan ve çok sevdiği domuzunu çalan hırsızların peşine düşen umutsuz bir münzeviyi canlandırdığı, Michael Sarnoski imzalı filmini, "Benim için halk şarkısı gibi bir film. Çok sessiz, nazik bir film, ki bu da geçmişte canlandırdığım yüksek enerjili ve abartılı karakterler nedeniyle insanların benim deli olduğumu düşünmesinin tam tersi" şeklinde anlatmıştı.
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