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        Haberler Dünyadan Nicki Minaj protestolardan korktu, Romanya konserini iptal etti - Magazin haberleri

        Nicki Minaj protestolardan korktu, Romanya konserini iptal etti

        Ünlü rap şarkıcısı Nicki Minaj, Romanya'nın başkenti Bükreş'te vereceği konseri hükümet protestoları nedeniyle son dakikada iptal etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 13:16 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:16
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        • 1

          Nicki Minaj, dün Romanya'da vereceği konseri güvenlik endişesiyle iptal etti. 41 yaşındaki ABD'li rapçi, Bükreş kentindeki konserini, korumalarının şehrin yeterince güvenli olmadığını söylemesi üzerine, sahneye çıkmasına bir saatten daha kısa bir süre kala iptal kararı aldı.

          Minaj, milyonlarca takipçisine konseri iptal ettiğini açıklarken, kararı, ekibinin bölgedeki protestoların şiddete dönüşebileceğini söylemesi üzerine aldığını bildirdi.

        • 2

          Romanya'da, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek için bugün Bükreş kent merkezine yürüyüş düzenlenecek. Nicki Minaj'ın ekibinin neden protesto öncesi şiddetin patlayabileceğini düşündüğü bilinmezken, sanatçının riske girmek istemediği açıkça görüldü.

        • 3

          Her şeyden önce bir anne olduğunu, oğlunun ve onunla birlikte seyahat eden diğer ekip üyelerinin güvenliğini düşünmesi gerektiğini söyleyen ünlü şarkıcı, bu nedenle riske giremeyeceğini anlattı.

        • 4

          Nicki Minaj, hayranlarına onları sevdiğini ve kararını anlamalarını umduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı ayrıca sonunda bir konser vermek üzere Londra'ya gideceğini ekledi.

        • 5

          Nicki Minaj'ın iptal kararını destekleyenler olduğu kadar şarkıcıyı eleştirenler de oldu. Bazı hayranları, bölgede çok az sayıda protesto olduğunu söyleyerek, Minaj'ın aslında Bükreş'e gitmek istemediği için bahane uydurduğunu düşündü.

        • 6

          Bu, Nicki Minaj'ın ilk konser iptali değil. Mayıs ayında da İngiltere'nin Manchester kentindeki konserini son dakikada iptal etmişti. Ancak oradaki gerekçesi, Amsterdam'da havaalanında yanında uyuşturucu madde taşıdığı gerekçesiyle tutuklanmasıydı.

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