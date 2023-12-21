Nick Nolte, pijamalarıyla Malibu sokaklarında görüldü
Bir zamanlar dünyanın en ünlü ve en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan Nick Nolte, kariyeri bir yana sürdürdüğü hızlı hayat nedeniyle yıllara yenik düştü. Malibu sokaklarında pijamalarıyla görüntülenen Nolte'yi görenler onu tanımakta güçlük çekti
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Nick Nolte, 70'li yıllarda ülkemizde de gösterilen 'Zengin ve Yoksul' adlı bir dizide canlandırdığı 'Tom Jordache' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Şu an 82 yaşında olan Nolte, kariyeri bir yana sürdürdüğü hızlı hayat nedeniyle yıllara yenildi.
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Uzun bir süre mücadele ettiği kötü alışkanlıklar nedeniyle hayat onu öylesine yıprattı ki sokağa her adım attığında etrafından geçenler Nick Nolte'yi tanımasa bile gözlerini dikip bakmaya başladı.
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Nick Nolte, yıllardır üzerinden çıkarmadığı belki de benzerinden onlarcasını satın aldığı kareli pijamasıyla ünlü bir oyuncuya değil bütün varlığını yitirmiş birine benziyordu.
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Nick Nolte, bir kez daha yine aynı şekilde objektiflere yansıdı. Malibu'da bir iş toplantısının ardından çıkışta görüntülenen Nolte'nin üzerinde yine kareli pijaması ve bol gömleği vardı.
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Bu kez sakalını kesmiş olduğu görülen Nick Nolte, elindeki kağıt tomarıyla aracına doğru ilerledi. Sonra da evinin yolunu tuttu.
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NICK NOLTE HAKKINDA
Hollywood'un en çalkantılı özel yaşama sahip ünlülerinden biri olan Nick Nolte, oyunculuk kariyerine, yerel bir tiyatro topluluğu olan 'Pasadena Playhouse'da başladı.
30'lu yaşlarının ilk yarısında rol aldığı 'Zengin ve Yoksul' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Nick Nolte, ardından '48 Saat', 'Korku Burnu İnce Kırmızı Hat', 'Savaşçı', 'Dalgaların Prensi' gibi ses getiren yapımlarda oynadı.
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Nick Nolte, 1992'de People Dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi. Gençlik yıllarında başlayan alkol bağımlılığı Nolte'nin kariyerini de özel hayatını da olumsuz etkiledi.
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Ardından terapi sürecine giren Nick Nolte, ilk evliliğini 1966-1970 yılları arasında Sheila Page ile yaptı. 1978-1984 seneleri arasında Sharyn Haddad ile evli kalan ünlü oyuncu, daha sonra Rebecca Linger ile nikah masasına oturdu.
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Nick Nolte'nin bu evliliğinden Brawley adında bir oğlu bulunuyor. Nolte, son evliliğini ise 2016 yılında Clytie Lane ile yaptı. Ünlü oyuncunun bu birlikteliğinden Sophie Lane adında bir kızı var.
Fotoğraflar: Bacgrid USA, AP, Mega, Avalon
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