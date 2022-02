ABD'li yayın kuruluşundan 'oyun' hamlesi

HABERTURK.COM

Son dönemde yaptığı dijital atılımlar ile kendinden söz ettiren ABD merkezli yayın kuruluşu New York Times, özellikle sosyal medyada kendine yer edinen kelime oyunu Wordle’ı satın aldığını duyurdu.

Oyunculara 5 harfli bir sözcüğü bilmeleri için 6 deneme hakkı veren Wordle’ın satın alma tutarı açıklanmazken, şirket için 7 rakamlı 'düşük' bir ücret ödendiği belirtildi. Satın alma kararının arkasında ise, New York Times'ın 2025 yılına kadar dijital abone sayısını 10 milyona çıkarma hedefinin yattığı ve bu hedef doğrultusunda bulmacalar ve oyunların önemli olduğu aktarıldı.

New Yorklu yazılım mühendisi Josh Wardle'ın yarattığı oyun geçtiğimiz Ekim ayında kullanıcılar ile buluşmuştu. 1 Kasım 2021 itibariyle 90 kullanıcısı bulunan Wordle, aynı ayın ortasında ise kullanıcı sayısını 300 bine çıkarmıştı. Yapılan açıklamaya göre, oyunun mevcut kullanıcı sayısı ise milyonları bulmuş durumda.

OYUNLARI 500 MİLYON KEZ OYNANDI

New York Times'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "The Times, dünyayı anlamak ve onunla etkileşim kurmak isteyen İngilizce konuşan her kişi için temel abonelik olmaya odaklanmaya devam ediyor. New York Times Oyunları bu stratejinin önemli bir parçası" denildi.

New York Times kısa bir süre önce de spor haberleri sitesi The Athletic'i satın almak için 550 milyon doları gözden çıkarmış ve bu satın alma ile birlikte 1.2 milyon abone kazanmıştı.

ABD'li yayın organının Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles ve Vertex gibi online oyunlarının geçen yıl 500 milyondan fazla kez oynandığı da verilen bilgiler arasında.