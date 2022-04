New York'ta son 5 yılda meydana gelen en büyük saldırı

HABERTURK.COM

Şubat ayında New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından açıklanan verilerde, ülkenin en popüler şehirlerinden biri olan New York'ta suç oranlarının yükseldiğine dikkat çekildi. Nisan ayının ilk üç gününü kapsayan son Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde silahlı saldırı olayları geçen yılın aynı dönemine göre 260'tan 296'ya yükseldi.

Polis Komiseri Keechant L. Sewell Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu yükselen trendin 'sokaklarda devam eden ve tamamen kabul edilemez şiddeti yansıttığını' söyledi. Komiser Sewell, "NYPD, bu şehri güvence altına almak için her kaynağı ve fırsatı kullanacak ancak yılları tersine çevirmek haftalar sürmeyecek" diye ekledi.

Belediye Başkanı Eric Adams, bu eğilimi tersine çevirmeyi yönetiminin ana hedef haline getirdiklerini ifade etti. Ancak yaşananlar 2000'den fazla cinayetin işlendiği New York'un 'eski kötü günlerine' geri dönüleceğine dair endişeleri tetikliyor. Ceza Adalet Koleji'nde araştırma ve değerlendirme merkezi müdürü Jeffrey Butts, "Her şiddet olayının önemli bir haber haline gelmesi anlamında bana 1990'ları hatırlatıyor" dedi.

ÜLKEDEKİ SON DÖNEMLERDE MEYDANA GELEN SALDIRILAR

New York'ta suç oranlarının artmasına bağlı olarak çok saıyıda ölümlü saldırı gerçekleşiyor.

New York Times'ın haberine göre sadece geçen hafta, Bronx'ta bir lisenin dışında çapraz ateş sonucu üç genç vuruldu, 16 yaşında bir kız hayatını kaybetti. Geçen yaz yine Brooklyn'de bir kulüpte çıkan silahlı çatışmada dört kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

Ancak bugün yaşananlara benzer rastgele yoldan geçenleri hedef alan saldırı uzun zamandır kentte meydana gelmiyor. Son olarak 2017'nin sonlarına doğru DEAŞ üyesi terörist saldırı düzenlemiş ve saldırıda 4 kişi yaralanmıştı.

ARALIK 2017 - OTOBÜS TERMİNALİ SALDIRISI

Son olarak Aralık 2017'de, ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bir otobüs terminaline düzenlenen terör saldırısında saldırganla birlikte 4 kişinin yaralanmıştı. Gözaltına alınan 27 yaşındaki Bangladeş kökenli saldırganın DEAŞ'tan etkilendiği, saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği ancak örgütle doğrudan bağlantısı bulunmadığı belirtilmişti. Zanlı geçen yıl ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

EKİM 2017 - CADILAR BAYRAMI'NDA KAMYONETLİ SALDIRI

Ekim 2017'de yine New York'un Manhattan semtinde bir sürücü, kamyonetini bisikletlilerin üzerine sürmüş, daha sonra aracından inip insanlara ateş açmıştı. ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralanmıştı. 29 yaşındaki Özbek asıllı saldırgan bacağından vurularak gözaltına alınmıştı.

MART 2017 - BIÇAKLI SALDIRI

James Harris Jackson, Afro-Amerikalı Timothy Caughman'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Caughman, Jackson'ın Afrro Amerikan erkekleri hedef alan planlı saldırısının amaçlanan ilk kurbanıydı. Ancak Jackson Caughman'ın öldürülmesinden sonra polise başvurdu ve "Tanrı'nın 'siyahi ırklarını yeryüzünden silmek' emriyle bir "Irk Savaşı" başlatmayı amaçladığını bu nedenle saldırıyı düzenlediğini söyledi. Jackson cinayeti kabul etti ve şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

EYLÜL 2016 - NEW YORK VE NEW JERSEY'E SALDIRI

New York'un Manhattan semtinde Cumartesi günü bir bombanın patlaması sonucu en az 31 kişi yaralanmıştı. Polisin araştırmaları sonucunda 28 yaşındaki Afganistan doğumlu ABD vatandaşı Ahmed Khan Rahami yaralı olarak yakalanmıştı. New York ve New Jersey'e bomba yerleştirmekle suçlanan zanlının evinde yaptıkları aramada, üzerinde kan izleri olan bir not defteri buldu.

HAZİRAN 2015 - DÜDÜKLÜ TENCEREDE BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ

13 Haziran 2015'te Munther Omar Saleh, Fareed Mumuni ve isimsiz üçüncü bir kişi, DEAŞ'I desteklemek için New York'ta düdüklü tencereye bağlı bir bombalama planıyla bağlantılı olarak tutuklandı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı.