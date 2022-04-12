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Haberler Dünya Son dakika haberi: ABD New York'ta metro istasyonuna saldırı: Yaralılar var

New York'ta metro istasyonuna saldırı: Yaralılar var

Reuters'ın son dakika haberine göre New York'ta metro istasyonuna saldırı gerçekleşti. Olay yerinde birden fazla vurulan kişi olduğu ve patlamamış düzenek bulunduğu belirtildi. En az 13 kişinin yaralandığı belirtilirken, New York Polisi "Saldırganın gaz maskeli olduğu tespit edildi" açıklamasında bulundu.

12.04.2022 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: ABD New York'ta metro istasyonuna saldırı: Yaralılar var
New York'ta metro istasyonuna saldırı: Yaralılar var
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HABERTURK.COM

ABD'nin New York kentinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu ve patlayıcı madde bulunduğu bildirildi.

Reuters saldırıda en az 13 kişinin yaralandığını belirtirken New York Polisi "Saldırganın gaz maskeli olduğu tespit edildi" açıklamasında bulundu. Polis yetkilileri ayrıca şu anda hiçbir aktif patlayıcı cihaz olmadığını da ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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