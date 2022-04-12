New York'ta metro istasyonuna saldırı: Yaralılar var

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ABD'nin New York kentinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu ve patlayıcı madde bulunduğu bildirildi.

Reuters saldırıda en az 13 kişinin yaralandığını belirtirken New York Polisi "Saldırganın gaz maskeli olduğu tespit edildi" açıklamasında bulundu. Polis yetkilileri ayrıca şu anda hiçbir aktif patlayıcı cihaz olmadığını da ekledi.