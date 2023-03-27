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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, bankacılık sektörüne ilişkin azalan endişelerle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı

Giriş: 27.03.2023 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
New York borsası yükselişle açıldı
AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artışla 32.276,72 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artarak 3.982,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 yükselişle 11.868,54 puana çıktı.

İflas eden Silikon Vadesi Bankası'nın (SVB) kredi mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından satın alınmasına ilişkin anlaşma, bankacılık sistemine ilişkin endişeleri azaltırken, piyasalarda yeni haftanın açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Söz konusu anlaşma sonrası açılış öncesi işlemlerde First Citizens Bankası'nın hisseleri yüzde 40'ın üzerinde değer kazanırken, son dönemde yaşadığı zorluklar sonrası kayıplar görülen First Rupublic Bank'ın hisseleri de yüzde 20'den fazla yükseldi.

Analistler, bankacılık krizine ilişkin haber akışının hafta boyunca yatırımcıların odağında olacağını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açılmalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan, Fed Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari, hafta sonu yaptığı açıklamada, bankacılık krizinin ülkede resesyon riskini artırdığını kaydetti.

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