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New York borsası yükselişle açıldı 

New York borsası, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin hafiflemesi ve dikkatlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrilmesiyle güne yükselişle başladı

Giriş: 21.03.2023 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
New York borsası yükselişle açıldı 
AA

New York borsası, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin hafiflemesi ve dikkatlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrilmesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,55 artışla 32.420,71 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 artarak 3.975,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 artışla 11.764,79 puana çıktı.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık kriziyle ilgili artan endişeler alınan önlemlerle hafiflerken, pay piyasaları yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bankacılık sistemindeki durumun "istikrar kazandığını" belirterek, attıkları adımların başka bankaların iflas riskini azalttığını bildirdi. Yellen, daha küçük bankaların yayılma riski oluşturan mevduat çıkışları yaşaması halinde benzer adımların atılabileceğini kaydetti. Güvenli ve sağlam bir bankacılık sisteminin Amerikan ekonomisi için önemini vurgulayan Yellen, ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan Fed'in bugün başlayacak ve iki gün sürecek FOMC toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında yer alırken, analistler, son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Bu durumun yatırımcıları "bekle-gör" duruşuna yönlendirdiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 82 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü kaydetti.

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