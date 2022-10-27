New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,70 artarak 32.062,14 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 3.834,69 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 10.971,95 puan oldu.

ABD ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden fazla büyümesinin ardından endeksler, yeni günün açılışında pozitif bir seyir izledi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 arttı. Beklenenden fazla toparlanma gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 1,6'lık daralmanın ardından ikinci çeyrekte de yüzde 0,6 küçülerek teknik olarak resesyona girmişti.

Analistler, üçüncü çeyrekte ülke ekonomisinin kaydettiği büyüme performansının yatırımcıların resesyona dair endişelerini hafiflettiğini belirtti.

Öte yandan, şirketlerin bilanço sezonu takip edilmeye devam edilirken Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın karlılığının tahminlerin altında kalmasıyla şirketin hisseleri yüzde 22'nin üzerinde değer kaybetti.

Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Apple ve Amazon'un finansal sonuçlarının takip edileceğini belirtti.