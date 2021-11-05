New York'un yeni Belediye Başkanı Eric Adams, ilk üç maaşının tamamını Bitcoin olarak alacağını söyledi.

Adams'ın açıklaması Miami Belediye Bakanı Francis Suarez'in ilk maaşının tamamını Bitcoin olarak alacağı yönünde Twitter'dan yaptığı açıklamanın ardından geldi.

New York Belediye Başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, maaşını Bitcoin olarak almakla New York'u "kripto para sektörünün merkezi" haline getirmek niletinin işaretini vermeyi amaçladığını vurguladı.

Miami Belediye Başkanı Suarez de Miami'yi kripto para inovasyonu için bir merkez haline getirmek istiyor.