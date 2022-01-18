BAYBURT'TA EĞİTİME ARA



Bayburt’ta kar ve tipi dolayısıyla 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilecek. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı.

Bayburt Valiliğince yapılan yazılı açıklamada yarın eğitime 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.