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Nevşehir'de trafik kazasında 1 asker şehit oldu

Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Kabayel, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazadan bir süre sonra otomobilin sürücüsü olduğunu beyan eden 17 yaşındaki D.A.K, polise teslim oldu

Giriş: 08.05.2023 - 01:39 | Güncelleme: ABONE OL
Nevşehir'de otomobilin çarptığı asker şehit oldu
Nevşehir'de otomobilin çarptığı asker şehit oldu
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AA

Nevşehir'de mesaisinin ardından birliğinden yaya olarak ayrılan jandarma personeli, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

Nevşehir'deki, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Oğuzhan Kabayel (21) görevini tamamlayarak evine gitmek için birliğinden ayrıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki JAKEM yerleşkesinden yolun karşısına geçmek isteyen Kabayal'e otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. AA'nın haberine göre, ihbarın ardından olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kabayel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kazanın ardından çevrede inceleme yapan polis, aracı Güzelyurt Mahallesi Mercan Sokak'ta terk edilmiş halde bulurken, otomobilin sürücüsü olduğunu beyan eden 17 yaşındaki D.A.K, polise teslim oldu.

NEVŞEHİR VALİSİ BECEL'DEN AÇIKLAMA

Hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi alan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gazetecilere, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Becel, "JAKEM'de görevli jandarma personeli görevini tamamlayıp evine gitmek üzere karşıdan karşıya geçmek için davrandığı esnada trafik kazası yaşadı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede saat 23.00 civarında şehit oldu. Araç ilk etap sürücüsüz halde bulundu. Daha sonra sürücü olduğunu söyleyen 2006 yılı Nevşehir doğumlu kişi polise teslim oldu. Acımız büyük." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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