Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nevşehir'de Ebru Yaşar izdihamı - Magazin haberleri

        Nevşehir'de Ebru Yaşar izdihamı

        Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Göreme Festival Alanı'nı dolduran on binlerce hayranına unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 13:03 Güncelleme: 11.08.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de Ebru Yaşar izdihamı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nin 8'inci günü, Ebru Yaşar’ın muhteşem konseriyle son buldu.

        Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü şarkıcı konserinde, yeni şarkıları 'Affet' ve 'Sanmadan Git'in yanı sıra; 'Cumartesi', 'Havadan Sudan', 'Seni Anan Benim için Doğurmuş' gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca Nevşehirlilerle tek bir bir ağızdan söyledi.

        Ebru Yaşar’ın davul performansı eşliğinde yorumladığı hareketli türküler ise hayranlarını coşturdu. Ünlü sanatçı farklı ülke ve şehirlerden kendisini dinlemeye gelen hayranlarına; "Ben de sizler için nereden olsa gelirim. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ebru Yaşar
        #Nevşehir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Habertürk Anasayfa