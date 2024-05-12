Nevşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
Nevşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Giriş: 12.05.2024 - 20:32 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:32
Nevşehir'in Kıratlıoğlu Mahallesi'nde Z.P'nin idaresindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken yol kenarında inşaat halindeki binanın duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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