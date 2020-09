AA

Netflix, 2019'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirildiği bir programı Suudi Arabistan'da yayından kaldırma karşılığında, "pedofili" ve "eşcinsellik" içerikli videoları bu ülkede yayınlamalarına izin verildiğini açıkladı.

Netflix'in CEO'su Reed Hastings, CNN televizyonuna verdiği bir röportajda, Ocak 2019'da Hasan Minhaj'ın sunduğu "Patriot Act" isimli programın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bölümünün Suudi Arabistan'da yayından kaldırılması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yayımladığı kitabında ifade özgürlüğünden bahsederken, Suudi Arabistan'ın isteği üzerine bir programın yayından kaldırılmasının bir hata olup olmadığının sorulması üzerine Hastings, "Bu zor bir karardı." değerlendirmesinde bulundu.

Patriot Act'in ilgili bölümünü yayından kaldırmanın karşılığında, "Queer Eye," "Sex Education" ve "Orange is the New Black" gibi programları Suudi Arabistan'da yayınlama şansları olduğunu belirten Hastings, "Bu tedirgin edici bir tavizdi, bunu onaylamamız kolay olmadı ama bu adımın iyi olduğunu düşünüyoruz." sözleriyle kararını savundu.

Hastings'in açıklamalarının ardından, sosyal medya kullanıcıları söz konusu programlarda pedofili ve eşcinsellik gibi ögelerin bulunduğunu ancak Suudi Arabistan'ın siyasi çıkarları için bu programlara müsaade ettiğini belirterek, Netflix'in kararına tepki gösterdi.

SUUDİ ARABİSTAN İSTEMİŞ, NETFLİX PROGRAMINI YAYINDAN KALDIRMIŞTI

Minhaj, Netflix'teki "Patriot Act" adlı programının 2019 Ocak ayında yayımlanan bir bölümünde, Suudi Arabistan'ı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki iç savaş nedeniyle eleştiren ifadeler kullanmış, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın reformcu olduğu iddialarına karşılık da "Onun modernleştirdiği tek şey Suudi diktatörlüğü." yorumunu yapmıştı.

Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayeti konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yapması noktasında da Minhaj, şu eleştirilerde bulunmuştu:

"Suudi Arabistan, onun (Kaşıkçı'nın) ortadan kaybolmasını açıklamak için mücadele verdi. Önce konsolosluktan güvenli bir şekilde ayrıldığını söylediler ardından Kaşıkçı'nın hayatta olduğunu kanıtlamak için dublör kullandılar. Bir noktada, onun Jackie Chan tarzı bir arbedede öldüğünü söylediler. O kadar çok açıklama yaptılar ki bir tek Kaşıkçı'nın kendi başına kaya tırmanışı yaptığı esnada ölmediğini söylemedikleri kaldı."

Programın yayımlanmasının ardından Suudi Arabistan programın söz konusu bölümünün ülkede yayından kaldırılmasını istemiş, Netflix de bu talebi kabul etmişti.

Netflix'in, "Tüm dünyada sanatsal özgürlüğü destekliyoruz. Geçerli bir hukuki talep üzerine bu bölümü sadece Suudi Arabistan'da yayından kaldırdık." açıklaması her kesimden eleştiri çekmişti.