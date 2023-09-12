Netflix'ten bir zam daha! Netflix 2023 güncel fiyatları nedir, Netflix zammından sonra en düşük ve en yüksek paket kaç TL, ne kadar? - Teknoloji Haberleri

Netflix'ten bir zam daha! Netflix 2023 güncel fiyatları nedir, Netflix zammından sonra en düşük ve en yüksek paket kaç TL, ne kadar? - Teknoloji Haberleri

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2023'e girilirken ciddi bir artış ile fiyatlarını yükselten dizi ve film platformu Netflix'ten bu yıl bir zam daha geldi.

Geçtiğimiz zam ile bir önceki zama oranla yüzde 40 artış yaşayan, yıllık artışın yüzde 139 seviyelerine vardığı platformun fiyatları 2023 yılı içerisinde ikinci kez değişti.

En düşük paket fiyatı 63,99 TL'den 99,99 TL'ye çıkarken en yüksek paketin fiyatı ise 130,99 TL'den 199,99 TL'ye çıktı. Bu kez artış yüzdesi en düşük pakette yüzde 56 seviyesinde oldu.