Netflix Kal filmi konusu ne?

Netflix'te izleyiciyle buluşan Kal filmi, başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'i buluşturan projenin merak edilen detaylarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in olduğu Kal filmi 11 Kasım 2022 tarihinde Netflix platformunda izleyiciyle buluştu.

"Kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih, hayatına devam etmek içi umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlar. 'Kal' aşk ve ayrılık hakkında 'biraz garip' bir hikaye..."

Kal filminin konusuyla ilgili Netflix'te yayımlanan açıklama şu şekilde: