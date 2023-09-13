Netflix fiyatları ne kadar oldu? 2023 Eylül yeni zam sonrası Netflix paketleri kaç TL?

Netflix kullanıcılarına kötü haber... Son olarak 2023 Ocak ayında Türkiye fiyatlarına zam yapan çevrimiçi dizi, film ve belgesel platformu Netflix, yeni bir zam daha yaptığını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından en düşükten en yükseğe yeni Netflix paket fiyatlarını bir araya getirdik!