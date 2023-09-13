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        Haberler Televizyon Netflix fiyatları ne kadar oldu? 2023 Eylül yeni zam sonrası Netflix paketleri kaç TL?

        Netflix fiyatları ne kadar oldu? 2023 Eylül yeni zam sonrası Netflix paketleri kaç TL?

        Dünyaca ünlü video içerik sitesi Netflix, Türkiye fiyatlarına yeni bir zam daha yaptığını duyurdu. Yurt genelinde binlerce abonesi olan Netflix'in hangi paketine ne kadar zam geldiğine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, 2023 Eylül ayı itibariyle Netflix paketlerinin yeni fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 10:58 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:58
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        • 1

          Netflix kullanıcılarına kötü haber... Son olarak 2023 Ocak ayında Türkiye fiyatlarına zam yapan çevrimiçi dizi, film ve belgesel platformu Netflix, yeni bir zam daha yaptığını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından en düşükten en yükseğe yeni Netflix paket fiyatlarını bir araya getirdik!

        • 2

          İŞTE NETFLIX PAKETLERİNİN YENİ FİYATLARI

          En düşük paket fiyatı 63,99 TL'den 99,99 TL'ye çıkarken en yüksek paketin fiyatı ise 130,99 TL'den 199,99 TL'ye çıktı. Bu kez artış yüzdesi en düşük pakette yüzde 56 seviyesinde oldu.

        • 3

          YILLIK ARTIŞ YÜZDE 139'A VARDI

          Geçtiğimiz zam ile bir önceki zama oranla yüzde 40 artış yaşayan, yıllık artışın yüzde 139 seviyelerine vardığı platformun fiyatları 2023 yılı içerisinde ikinci kez değişti.

        • 4

          EN DÜŞÜK PAKET 36 TL ARTTI

          Zamla birlikte 63,99 TL olan en düşük abonelik ücreti (temel plan) 36 TL'lik artışla 99,99 TL'ye çıktı

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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