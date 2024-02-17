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        Haberler Dünya Netanyahu gözünü kararttı: Refah'a saldırı için yeşil ışık

        Netanyahu gözünü kararttı: Refah'a saldırı için yeşil ışık

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, belirledikleri tüm hedefleri gerçekleştirene kadar Gazze'de savaşmaya devam edeceklerini duyururken, Refah'a saldırı için yeşil ışık yaktı. Netanyahu ayrıca, "Hamas taleplerini değiştirene kadar ateşkes görüşmelerinin anlamı yok" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 21:26 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:26
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        Netanyahu gözünü kararttı
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        İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de Hamas ile devam eden çatışmalarla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

        Askeri baskılarının devam ettiğini belirten Netanyahu, "Gazze'de düşmanın hayal bile edemeyeceği alanlara ulaştık" dedi.

        Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine yapılacak operasyona da değinen Netanyahu, "Kim Refah'a operasyon düzenlemememiz gerektiğini söylüyorsa savaşı kaybetmemizi istiyordur" diye konuştu. İsrail Başbakanı, Refah'ta sivillerin tahliye olması için çok fazla imkan olduğunu öne sürdü.

        Başta ABD olmak üzere BM yönetimi, G7 ülkeleri ve AB yönetimi, İsrail'i Refah'a operasyon düzenlemekten kaçınmaya çağırmıştı.

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        "Talepleri hayal ürünü"

        Netanyahu, "Filistinlilerle anlaşmaya ancak taraflar arasında ön koşulsuz doğrudan müzakereyle varılabilir" ifadesini kullanırken, Hamas'ın taleplerinin 'hayal ürünü' olduğunu söyledi.

        ABD, Katar, Mısır, İsrail ve Hamas yetkilileri Mısır'ın başkenti Kahire'de buluşarak müzakereleri yürütmüş ancak ateşkeste anlaşılamamıştı.

        Hiçbir ekonomik başarısızlık durumları olmadığını söyleyen Netanyahu, "İsrail'in makroekonomik verileri güçlü" dedi ve "İsrail'in şu an en son ihtiyacı seçimdir" diye konuştu.

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