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        Haberler Dünya Biden: Umarım İsrail Refah'ta geniş çaplı bir kara işgaline girişmez

        Biden: Umarım İsrail Refah'ta geniş çaplı bir kara işgaline girişmez

        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelere atıf yaparak, "Rehineleri çıkarabilmek için (Gazze'de) geçici bir ateşkes olmalı. Bu (süreç) başladı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için umutluyum. Ayrıca umarım İsrail, bu arada (Refah'ta) geniş çaplı bir kara işgaline girişmez." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 22:40 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:40
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        Biden'dan İsrail'e 'Refah' mesajı
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        ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze ve Refah'taki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile son bir hafta içinde birkaç kez uzun görüşmeler yaptığını ve Gazze'deki durumu ele aldıklarını belirtti.

        İsrail'in Refah'ta kapsamlı ve uygulanabilir plan olmaksızın bir saldırıya başlayıp başlamayacağı konusundaki soruya yanıt veren Biden, şöyle konuştu:

        "Şunu açıkça dile getirdim ki rehineleri çıkarabilmek için (Gazze'de) geçici bir ateşkes olmalı. Bu (süreç) başladı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için umutluyum. Ayrıca umarım İsrail, bu arada (Refah'ta) geniş çaplı bir kara işgaline girişmez. Dolayısıyla benim beklentim bunun olmaması. Bu süreçte geçici bir ateşkes olmalı."

        Hamas'ın elindeki rehineler arasında Amerikalıların da olduğunu hatırlatan Biden, rehinelerin çıkarılması ve geçici ateşkes anlaşmasının sağlanması konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

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