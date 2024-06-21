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        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu'dan 'ABD ve silah sevkiyatı' açıklaması | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu'dan 'ABD ve silah sevkiyatı' açıklaması

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Tel Aviv'e silah sevkiyatı yapmayı reddettiği yönündeki iddialarının ardından ihtiyaç duyulan mühimmat ve silahları ABD'nin temin etmesi halinde "şahsına yönelik saldırılara" katlanmaya hazır olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 01:04 Güncelleme: 21.06.2024 - 01:04
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        Netanyahu'dan 'ABD ve silah sevkiyatı' açıklaması
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        İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'den İsrail'e silah ve mühimmat gönderilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Netanyahu, "İsrail'in savaşta ihtiyaç duyduğu mühimmatı ABD'den alması koşuluyla şahsına yönelik saldırılara katlanmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, salı günü ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller düzenlediği basın toplantısında Netanyahu’nun dile getirdiği suçlamalara ilişkin olarak, "Geçen hafta (ABD) Dışişleri Bakanı (Anthony Blinken), Başbakan'la (Netanyahu) görüşmesinde doğrudan İsrail'in güvenliğine olan kararlılığımızı vurguladı." ifadelerini kullanmıştı.

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        AA'nın aktardığı habere göre; konu hakkında "kamuya açık şekilde ileri geri konuşmanın" fayda sağlamayacağını kaydeden Miller, "7 Ekim'den beri yaptığımız gibi, faaliyetlerimizin gerçekleri göstermesine izin vereceğiz." demişti.

        Miller Netanyahu'nun "engellerden" bahsederken neyi kastettiğini anlamadıklarını, bir sevkiyat dışında desteğin sürdüğünü ifade etmişti.

        İsrail'e gerekli teçhizatın sağlandığını dile getiren Miller, "Herhangi bir engel yok." bilgisini vermişti.

        Ayrıca, İsrail Başbakanlık Ofisi çarşamba günü, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew’in Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söylediğini aktarmıştı.

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        #haberler
        #israil
        #ABD
        #Binyamin Netanyahu
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