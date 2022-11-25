Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Nestle Orta Doğu pazarını güçlendiriyor

Nestle'den Suudi Arabistan'a 1,9 milyar dolarlık yatırım planı

İsviçreli gıda üreticisi Nestle önümüzdeki 10 yılda Suudi Arabistan’a 1,86 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

Giriş: 25.11.2022 - 08:01 | Güncelleme: ABONE OL
Nestle Orta Doğu pazarını güçlendiriyor

Bloomberg'de yer alan habere göre, Nestle petrole bağlı ekonomisini çeşitlendirmek için daha fazla yatırım çekmeye çalışan Suudi Arabistan’a yatırım yapmaya hazırlanıyor. İlk etapta, bebek ve hazır kahve ürünlerinden başlayarak önümüzdeki 10 yıl içinde toplamda 7 milyar riyal (1,86 milyar dolar) yatırım planlıyor.

Nestle’den yapılan açıklamada, 2025 yılında açılması planlanan 375 milyon riyallik ilk yatırım ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ihracat pazarlarına hizmet edeceğini söyledi. 10 yıldaki yatırımlarla doğrudan ve dolaylı olarak 3,500 kişiye istihdam sağlanacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih yaptığı açıklamada, Nestle’nin gıda güvenliğine ve yerel işletmelerin gelişimine katkı sağlayacağını ve gençlere istihdam edeceğini belirtti.

Suudi Arabistan, ekonomisini çeşitlendirmek için 2030 yılına kadar, yılda yaklaşık 100 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım hedefi koymuştu. Ülkeye gelen yabancı yatırımların çoğu petrol sektöründe yoğunlaşıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O görüntüye soruşturma!
Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O görüntüye soruşturma!
Black Friday: Büyük indirim ve alışveriş günü geleneği nasıl başladı?
Black Friday: Büyük indirim ve alışveriş günü geleneği nasıl başladı?
En anlamlı Cuma mesajları ve sözleri!
En anlamlı Cuma mesajları ve sözleri!
Türkiye'ye uyarı! Sağanak ve kar yağışı var
Türkiye'ye uyarı! Sağanak ve kar yağışı var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.