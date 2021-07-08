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Nesrin Cavadzade: Gökhan Alkan da çocuk istiyor - Magazin haberleri

Nesrin Cavadzade: Gökhan da çocuk istiyor

Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gökhan Alkan ile aşk yaşayan ünlü oyuncuya, bebekleri çok sevdiği ve altı, yedi çocuk yapabileceği yönündeki açıklaması hatırlatıldı. Cavadzade, konuyla ilgili, "Gökhan da çok istiyor" dedi

08.07.2021 - 08:55 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını fark eden Cavadzade, mağazada makyaj yaptıktan sonra dışarıya maskesiz çıktı.

    Oyuncu, "Sizden dolayı endişeli değilim. Bir, iki haftadır yakalanmadığım için unutmuşum. Hemen pratiğim eskiyor" dedi.

  • "GÜVENLİ BULUYORUM"

    Toplumdaki aşılanma oranının yükselmesiyle birlikte dışarıda maske takmadığını açıklayan Nesrin Cavadzade, "Siz aşı oldunuz mu?" sorusuna yanıt verdi.

    Cavadzade, "Evet, size güzel görünmek için maske takmadım. Güvenli buluyorum, herkes aşısını oluyor. Ne güzel... Ben bu soruya cevap vermeyeyim" şeklinde konuştu.

  • "GÖKHAN DA ÇOK İSTİYOR"

    Ayrıca ünlü oyuncuya, geçtiğimiz günlerde bebekleri çok sevdiği ve altı, yedi çocuk yapabileceği yönündeki açıklaması hatırlatıldı.

    Nesrin Cavadzade, muhabirlerin, "Hala çok çocuk istiyor musunuz? Sevgiliniz Gökhan Bey bu duruma ne diyor?" sorusuna, "İnşallah, düşünüyorum. O da çok istiyor" şeklinde yanıt verdi.

  • SÜRPRİZ AŞK

    Aynı dizide rol aldıktan sonra birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, geçtiğimiz yıl kasım ayında aşklarını ilan etmişti.

  • AİLEYE GİRMİŞTİ

    Cavadzade'nin ailesiyle tanıştıktan sonra sevgilisinin annesi Feride Cavadzade'yi sosyal medyadan takibe alan Alkan, ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti.

    Nikah masasına oturmaya sıcak bakan çiftin, pandemi sonrası evleneceği öne sürülmüştü.

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