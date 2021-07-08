"GÖKHAN DA ÇOK İSTİYOR"

Ayrıca ünlü oyuncuya, geçtiğimiz günlerde bebekleri çok sevdiği ve altı, yedi çocuk yapabileceği yönündeki açıklaması hatırlatıldı.

Nesrin Cavadzade, muhabirlerin, "Hala çok çocuk istiyor musunuz? Sevgiliniz Gökhan Bey bu duruma ne diyor?" sorusuna, "İnşallah, düşünüyorum. O da çok istiyor" şeklinde yanıt verdi.