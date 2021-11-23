Çocuk yaşlardan bu yana ekranlarda olan Neslihan Acar, 1995 yılında Kadir İnanır’ın Yeğeni Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrılmıştı. Peki, Neslihan Acar kimdir? İşte Neslihan Acar hakkında...
NESLİHAN ACAR KİMDİR?
Türk Sinema ve dizi oyuncusu Neslihan Acar , 14 Şubat 1969 tarihinde dünyaya geldi. 4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynadı. Çasod üyesidir. Ortaokul mezunu olan Neslihan Acar, 1995 yılında Kadir İnanır’ın Yeğeni Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrıldı. Bir çocuk annesidir.
LEVENT İNANIR KİMDİR?
Levent İnanır, Aslen Fatsa, Orduludur. 1973 yılında "Çocuk Yıldız" olarak sinemaya başlayan Levent İnanır, Sürü filmiyle adını duyurdu. TRT için çocuk filmleri çekti. Televizyon dizilerinde çeşitli roller aldı. 1975 yılında ilk profesyonel filminde oynadı. Türk Sinema oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğeni, teknik direktör Erdoğan Arıca'nın kardeşi ve şarkıcı Soner Arıca'nın ağabeyi olan sanatçı, Neslihan Acar evlenip boşanmıştır.
LEVENT İNANIR KADİR İNANIR'IN NEYİ OLUYOR?
Oyuncu Levent İnanır, oynadığı birçok dizi ve filmde başrolü paylaşan usta sanatçı Kadir İnanır'ın yeğeni oluyor. Kadir İnanır Levent İnanır'ın dayısıdır.
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