Neslican Tay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Kansere verdiği mücadele ile sosyal medyada milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Peki, Neslican'ın son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

NESLİCAN TAY'DAN MESAJ VAR

3 kere kansere yakalanan genç kız dün Instagram hesabından, "Bir süredir burada pek aktif olamadım kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı 3. dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti???? Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Taşikardim sürekli sürekli beni yordu. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum diğer gün ben ne zaman iyi olucam.. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir bu olay bir felakat derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun" mesajını yayınlayarak takipçilerine sağlğlık durumuyla ilgili bilgileri verdi.

NESLİCAN TAY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürüyor. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu. Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördüncü kez kanser mücadelesi veriyor.