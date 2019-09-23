Sevenleri mezarını ziyaret ediyor

23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle oturan Neslican Tay, 3 kez yendiği kanser hastalığına 4'üncü kez yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle 2 yıl önce sol bacağı kesilen Neslican, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü.
Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek, eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül Cumartesi günü, İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, 20 Eylül günü akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
MEZARINA ZİYARET
Rize´de dün kılınan cenaze namazı sonrası Neslican Tay, Pehlivan Mahallesi´ndeki aile kabristanlığında, daha önce kesilen sol bacağının gömüldüğü mezarda toprağa verildi. Neslican Tay´ın mezarı bugün de sevenleri tarafından ziyaret ediliyor. Tay´ın yakınları, sevenleri ve sosyal medya takipçileri ziyaret ettiği mezarına çiçek bırakarak, dua ediyor.
ANIT MEZAR YAPILACAK
Sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu şarkıcı Haluk Levent, Neslican Tay´ı için konser gelirlerinden anıt mezar yaptıracağını duyurdu. Takipçileri sosyal medyadan Levent´e çağrı yaparak anıt mezarı yaptırmak için sıraya girdi. Haluk Levent konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Anıt mezar için çok arayan oldu. Mermercisi, heykeltıraşı, mimarı. Hiç para harcatmadan üstlendiler. İsimlerini yakında açıklayacağım. Bu konserlerden gelen gelir şu an AHBAP´ların ilgilendiği 6 aile için harcanacak. Duygulandım. Argo söyleyeceğim özür dilerim! Seviyorum lan sizi"
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