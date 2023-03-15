Nesli tehlikede olan 'Akdeniz foku' tekneye sığındı

"YAŞAM ALANLARI KORUNMALIDIR"
Nesli tehlike altında olan Akdeniz foklarının doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğine dikkat çeken Sürücü, "IUCN kriterlerine göre (CR) Nesli Kritik Derecede Tehdit Altında olan ve tüm dünyada yaklaşık 700, Türkiye kıyılarında 100 kadar kaldığı bilinen Akdeniz fokları (Monachus monachus) için özellikle Ege kıyıları çok önemlidir. Ege kıyılarında yaşayan Akdeniz foklarının geleceği ana popülasyonlara sahip olan sadece Türkiye ve Yunanistan’ın yapacağı koruma çalışmalarına bağlıdır.