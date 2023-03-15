Nesli tehlikede olan 'Akdeniz foku' tekneye sığındı

Fokları denizde görebilmek çok büyük bir şansken, marina içlerine kadar gelmesi bir eksikliği de göstermektedir. Aşırı ve bilinçsiz avlanmadan dolayı besin grupları azalan ve dinlenebilmek için bakir alanlar bulamayan foklar, balık açısından zengin olan ve kış sezonu olması nedeniyle teknelerin demirli olmasından dolaylı marinayı tercih ettiğini tahmin etmekteyiz. Akdeniz fokunun, marina içindeki hareketleri Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından takip edilmektedir. Herhangi bir olumsuz durumda Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün koordinasyonluğunda ekipler bir araya gelerek müdahale edecektir” dedi.