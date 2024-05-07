Neşe Erberk'in üçüncü kızı Lara Gurdikyan da üniversiteden mezun oldu
Avrupa eski güzeli Neşe Erberk'in kızları Selin ve Alin'in ardından diğer kızı Lara Gurdikyan da Florida International University'den mezun oldu. Anne ve babasına büyük bir gurur yaşatan Lara Gurdikyan, İşletme bölümünü tamamladı
- 1
Avrupa eski güzeli Neşe Erberk, Ayk Gurdikyan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lara Gurdikyan, Florida International University'nin işletme bölümünden mezun oldu.
- 2
Neşe Erberk, 2008'de boşandığı eski eşi Ayk Gurdikyan ve kızları Selin ve Alin ile birlikte Lara'nın mezuniyet törenine katıldı.
- 3
ÜÇ KIZ KARDEŞ DE AYNI ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU
Yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabı üzerinden de dile getiren 59 yaşındaki Neşe Erberk, "Ve Lara'm Florida International University iṣletme bölümünden iyi derece ile mezun oldu. Böylece üç kız kardeş gururla FIU diplomalarını alarak mezuniyetlerinin keyfini çıkarmaya başladılar" dedi.
-
- 4
Neşe Erberk, kızı Lara Gurdikyan'ın mezuniyet töreninde ailece çektirdikleri fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı. Erberk'in fotoğraflarına tebrik mesajları yağdı.
- 5
Öte yandan Neşe Erberk'in kızlarından Selin Gurdikyan; Florida International University'de tıp bölümünü, Alin Gurdikyan ise psikoloji bölümünü bitirmişti.