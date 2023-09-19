Neon nedir, nerelerde kullanılır? Neon kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

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Helyumdan sonra en hafif ikinci soy gaz olan neonun keşfediliş tarihi 1898’li yıllara kadar uzanmaktadır. 1898'de İngiliz kimyagerler Sir William Ramsay ve Morris W. Travers tarafından keşfedilmiştir. Neon nedir? Nerelerde kullanılır? Neon simgesi ve sembolü nedir? Neon periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Neon Nedir?

Neon elementi; renksiz, kokusuz ve inert bir gazdır. Yani bir bileşik oluşturmak için diğer elementlerle birleşmez. Bir vakum boşaltma tüpündeyken neon, kırmızımsı ve turuncu bir ışıkla parlamaktadır. Altı soy gazdan biri olan elementin yaygın kullanıma reklam panolarının aydınlatmasında rastlarız. Özellikle neon renkler olarak pazarlanan ürünler tüketici için çekici bir unsurdur. Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olan neon tüpleri ışıklandırmaların temel unsurlarıdır. Neon, fraksiyonel damıtma işlemiyle ticari olarak sıvı havadan üretilebilmektedir. Element yıldızlar da yaygın olarak bulunmaktadır. Neon elementinin isim anlamı Yunanca yeni anlamını taşıyan neos kelimesinden türetilmiştir.

Neon Nerelerde Kullanılır?

Oldukça parlak yapısı sebebiyle neon genellikle reklam panolarında kullanılmaktadır. Neon elementi kullanan işletmelerin amacı parlak renklerin verdiği cezbedici yansımayı müşteriyle buluşturmaktır. Bunun dışında; yüksek voltaj göstergelerinde, televizyon tüpleri ve helyum-neon içerikli lazerlerde ve vakum tüplerinde de neon kullanımı yaygındır. Helyum kanda yüksek basınçtaki nitrojene göre daha az çözünür, bu sebeple deniz dalgıçları tarafından solunum için helyum ve neon karışımı kullanılmaktadır.

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Neon Simgesi

Neon “NE” simgesiyle ifade edilen ve atom numarası 10 olan bir elementtir. Havayla karşılaştırıldığında daha az yoğun bir yapıda olduğu görülmektedir. Tek atomlu bir elementtir ve tıpkı helyum dolu bir balon gibi neonla dolan balon da havada süzülebilir.

Neon Sembolü

Renksiz bir gaz olan Neon elementinin sembolü “NE” olarak gösterilmektedir. Doğada dağılmış bir şekilde küçük yüzdelerde bulunurken aynı zamanda yeraltından çıkan doğal gazların bileşiminde yer almaktadır. Kimyasal bağlar ve bileşikler oluşturmayan element, çoğunlukla aydınlatmalarda tercih edilmektedir.

Neon Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 2. periyodunun 18. grubunda bulunan neon elementi; hidrojen, helyum, oksijen ve karbondan sonra kütlece evrende en bol bulunan beşinci element olarak karşımıza çıkmaktadır.

Neon Kullanım Alanları

Vakum lambaları

Lazerler

Reklam Tabelaları

Yüksek Gerilim Göstergeleri

Kriyojenik Buzdolabı

Televizyon tüpleri

Plazma Ekranı

Dalga Ölçer Tüpleri

Dalış Ekipmanları

Paratonerler

Petrol endüstrisinde hidrolik sızıntıları tespit etmek için

Neon Özellikleri

Değerliliği ve oksidasyonu sıfırdır.

Hiçbir madde ile reaksiyona girmez.

Kimyasal olarak aktif değildir.

Eylemsiz 6 gazdan biridir.

Erime noktası -248,59 derece, kaynama noktası -246,08 derecedir.

Toksik yapıda değildir.

Soy gazlar arasında en parlak ışık veren gazdır.

Evrende yüzde 0,13, güneşte yüzde 0,1, meteoritlerde yüzde 0,1 oranında neon bulunduğu ön görülmektedir.

Sıvı havanın ayrıştırılmasıyla elde edilir.

En dış yörüngesi sekiz elektrondan meydana gelmektedir.

3 adet kararlı izotopun karışımı doğal neonu oluşturmaktadır.

Normal gerilim ve akımlarla karşı karşıya kaldığında şiddetli ışık yaymaktadır.

Helyumdan neredeyse 55 kat daha pahalıdır. Yalnızca havanın ayrıştırılması yoluyla elde edilebilmesi ve nadir bulunan bir element olması fiyatının yüksek olmasının ana nedenidir.

Şu anda bilinen bileşikleri iyon molekülleri ve klatratlardır.

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