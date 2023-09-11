Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Nemrut Jeoparkı'nda 50 jeosit alanı belirlendi

        Nemrut Jeoparkı'nda 50 jeosit alanı belirlendi

        Bitlis'teki Nemrut Jeoparkı'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 50 jeosit alanı belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, lav kalıntıları, bitki örtüsü, biyoçeşitliliği, jeomorfolojik ve jeolojik özellikleriyle öne çıkan Nemrut Jeoparkı'nın yurt içi ve dışında tanıtılması için çalışmalar devam ediyor.

        • 2

          Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası'nı da barındıran bölgenin, UNESCO'nun Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi için istenilen kriterler yerine getiriliyor. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Nemrut Jeoparkı Koordinatörlüğü Bilim Kurulu'nun oluşturulduğu "Bitlis Nemrut-Süphan Potansiyel Jeopark Alanı Projesi" kapsamında, İl Özel İdaresi bünyesinde Nemrut Jeoprak AŞ kuruldu.

        • 3

          Bilimsel öneminin yanı sıra doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Nemrut Jeoparkı'nın, Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi için çalışmalar şirket tarafından yürütülecek. BEÜ'de 11 kişiden oluşan bilim kurulu da yürüttükleri çalışmalar sonucu bölgede 50 jeosit (Bir jeolojik süreci, olayı veya özelliği ifade eden kaya, mineral, fosil topluluğu, yapı, istif, yer şekli veya arazi parçası) alanı belirledi.

        • 4

          "48 ÜLKEDE 195 JEOPARK ALANI MEVCUT"

          Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, en az birkaç jeositten oluşan, doğal ve kültürel miras öğelerini barındıran müzesi ve merkezi olan alanlara jeopark adının verildiğini söyledi.

        • 5

          Dünya genelindeki jeoparkların tescilini UNESCO'nun yaptığını anlatan Eser, "Dünyada 48 ülkede 195 jeopark alanı mevcut. Türkiye'de ise yalnızca Manisa Kula Jeoparkı, UNESCO tarafından tescillenmiştir. Bir yerin jeopark olarak ilan edilmesi için birçok unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Valimizin başkanlığında bir yönetim kurulu kurduk. Bu kurulumuzda Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz, üniversitemiz, Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak belediyelerimiz ile ilgili sivil toplum kuruluşlarımız yer alıyor" dedi.

        • 6

          Üniversitede akademisyenlerden oluşturulan bilim kurulunun sahada yürüttüğü bilimsel çalışmalar sonucunda hazırlanan raporları UNESCO'ya sunacaklarını belirten Eser, bu kurulun 50 jeosit alanı belirlediğini, Bitlis'teki El-Aman Hanı'nda ziyaretçi merkezi ve jeopark müzesi yer alacak şekilde çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

        • 7

          Eser, UNESCO'nun jeopark alanının tüzel kişilik kazanması ve çalışmaların yürütülmesi için şirket kurulmasını istediğini dile getirerek, İl Özel İdaresi bünyesinde kurdukları Nemrut Jeopark AŞ aracılığıyla bölgenin tanıtımına yönelik çalışma yürüttüklerini bildirdi.

        • 8

          Sahada yürütülen çalışmalarla jeopark daha görünür hale getirildikten sonra UNESCO'ya başvuracaklarını ifade eden Eser, "Jeopark alanı UNESCO tarafından tescillendikten sonra buraya hem yurt içi hem de yurt dışından insanların akın edeceğini düşünüyoruz. Turizm açısından da kentimize müthiş faydalar sağlayacağı kanaatindeyiz. Alanımızın dünyaya duyurulmasında ve Türkiye çapında önem kazanmasında şirketin kurulması büyük önem arz ediyordu" diye konuştu.

        • 9

          "ÇEVREDEKİ TARİHİ YAPILARI DA İÇİNE ALIYOR"

          BEÜ Rektörü ve Nemrut Jeoparkı Koordinatörlüğü Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise BEÜ ve İstanbul Üniversitesinden coğrafyacı, botanikçi ve jeologlar ile sivil toplum kuruluşu üyelerinin de bulunduğu güçlü bir bilim kurulu oluşturduklarını belirtti.

        • 10

          Farklı disiplinlerden oluşan bilim kurulunun bölgede birkaç kez çalışma yaptığı bilgisini veren Elmastaş, şunları kaydetti:

          "Nemrut Jeoparkı kapsamında ele alınacak noktaları belirleyerek jeositlerimizi oluşturduk. Daha sonra haritalandırdığımız her bir jeositin bilgilerini hazırladık. UNESCO'ya başvurmaya yaklaşıyoruz. Bilim kurulu, bilimsel olarak üzerine düşeni yaptı. Jeopark sadece Nemrut Kalderası ve Nemrut volkanı değil çevredeki tarihi yapıları da içine alıyor. El-Aman Hanı, jeoparkın merkezinde yer alıyor. Van Gölü, Ahlat'taki tarihi mekanlar, Adilcevaz'da Arin Gölü jeositlerimiz arasında bulunuyor.

        • 11

          Özellikle Nemrut volkanı üzerindeki jeositler çok dikkat çekici. Doğal ortam anlamında lav kalıntıları, buhar bacaları ve göller doğrudan dikkati çeken fiziki jeositlerimiz. Güroymak'taki Budaklı Kaplıcası ve tandır yapımının da jeositler arasında yer almasını sağladık. Burada endemik türler var. Hem çok değerli bitkiler hem de bazı kelebek türleri ye alıyor. Bunlar da jeositler içinde bulunuyor."

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!
        Kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Habertürk Anasayfa